Новичок «Шанхай Дрэгонс» Джереми Гроло: мы здесь не для того, чтобы страну посмотреть

Новичок «Шанхай Дрэгонс» канадский защитник Джереми Гроло поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде.

«Я очень воодушевлён всем, что происходит. Новая страна, новый язык, ко многому предстоит привыкнуть. Но я здесь ради хоккея, поэтому я очень рад, что добрался, поскорее бы выйти на лёд.
Говоря о КХЛ — это одна из лучших лиг в мире. Очень рад, что буду играть здесь. У нас собралась абсолютно новая команда. Однако если говорить о целях и задачах, руководство нас собрало не для того, чтобы мы просто посмотрели страну. Мы хотим выигрывать матчи, у нас сильный состав и тренерский штаб, конечно», — сказал Гроло в видео, опубликованном пресс-службой китайского клуба.

Предыдущие два сезона Гроло выступал за шведский «Ферьестад». В регулярном чемпионате – 2024/2025 25-летний хоккеист провёл 41 встречу и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «+10».

