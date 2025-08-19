Скидки
Гришин — после победы «Нефтехимика»: возможно, такой энхаэловский формат применим в КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в товарищеском матче над «Ижсталью» (5:2).

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Ижсталь
Ижевск
1:0 Митякин (Шафигуллин) – 09:44 (5x5)     1:1 Решетников (Дергунов) – 10:18 (5x5)     2:1 Капустин – 39:09 (5x5)     2:2 Дюрягин – 48:02 (5x5)     3:2 Кудашов – 52:38 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Барулин, Митякин) – 53:02 (5x4)     5:2 Квартальнов – 56:48 (4x5)    

— Это вторая игра, и зашли ребята, которые ещё ни разу не играли в этом сезоне, для некоторых игроков это был первый матч вообще, и так же, как и в прошлой игре с «Ак Барсом», просматривается много технического брака, но это нормальная ситуация для лета. Где-то три-четыре игры нужно, чтобы прочувствовать этот соревновательный режим. Поэтому первые два периода были скомканы. Дальше у нас пошло большинство, ребята реализовали и довели матч до победы.

По плану всё неплохо у нас, ребята стараются выполнять всё, что мы просим. По тактике получается всё более-менее, пока надо добавлять в техническом исполнении, ну и, естественно, в физическом компоненте.

— Вы играли в три пары защитников, это намеренно?
— Да, мы хотели дать ребятам функциональную нагрузку, чтобы ребята поиграли побольше, поинтенсивнее. Мы играли в четыре тройки, без 13-го нападающего. Вполне возможно, мы такой формат энхаэловский (18 полевых, два вратаря) будем использовать и в КХЛ. В три пары играть — это нормально, если грамотно распределять силы, — сказал Гришин в видео, опубликованном пресс-службой нижнекамского клуба.

