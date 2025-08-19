«Не очень большая потеря для «Спартака». Пачкалин — об уходе Голдобина

Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин высказался о решении красно-белых отправить форварда Николая Голдобина в список отказов.

«Я думаю, что Николай — не очень большая потеря для «Спартака». Я с ним разговаривал, когда он приходил к нам в ложу. Я ему говорил про огромный потенциал: «Ты должен быть лидером, а у тебя даже злости нет, пот не проступил». Так не бывает в жизни. Если ты лидер, то должен тащить свой клуб, тянуть за собой, выходить и быть примером. А если этого нет, то получится так, что сегодня сыграл и не забил, потом опять… Стабильности нет никакой. Мало людей, которым дан от природы талант. Но его надо подкреплять умениями.

Голдобину предложили большие деньги, но он от них отказался. Что поделать. В ситуации с уходом Николая руководство поступило правильно и только выиграло от этого. Ребята, которые перешли из СКА, достаточно талантливые, а в «Спартаке» умеют с молодёжью работать. При правильном отношении к хоккею, к клубу они добьются нужных результатов и будут исключительно прибавлять. Кузьмин вообще претендент на топ-6, если начнёт играть сообразно своему таланту», — заявил Пачкалин.