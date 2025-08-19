«Для ребят он как отец». Натан Маккиннон — о Сидни Кросби в сборной Канады

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о влиянии капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на игроков сборной Канады.

«Он мне очень помог. Кросби мне помогал, хотя его даже не было в моей команде. Мне очень повезло. Кто знает, где бы я сейчас был без него? Он лидер.

Я уверен, что для ребят [в сборной Канады] он как отец. Сидни — один из лучших в истории. Уверен, им очень нравится играть с ним. Помню, мне было 19, а ему, наверное, 26 или 27, и для меня это тоже было потрясающе. Определённо, классное чувство», — приводит слова Маккиннона сайт НХЛ.

