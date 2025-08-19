Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Для ребят он как отец». Натан Маккиннон — о Сидни Кросби в сборной Канады

«Для ребят он как отец». Натан Маккиннон — о Сидни Кросби в сборной Канады
Комментарии

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о влиянии капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на игроков сборной Канады.

«Он мне очень помог. Кросби мне помогал, хотя его даже не было в моей команде. Мне очень повезло. Кто знает, где бы я сейчас был без него? Он лидер.

Я уверен, что для ребят [в сборной Канады] он как отец. Сидни — один из лучших в истории. Уверен, им очень нравится играть с ним. Помню, мне было 19, а ему, наверное, 26 или 27, и для меня это тоже было потрясающе. Определённо, классное чувство», — приводит слова Маккиннона сайт НХЛ.

Ранее издание The Score представило свою версию возможного состава сборной Канады на Олимпиаду 2026 года.

Материалы по теме
Кросби, Маршан и Макдэвид — в составе Канады на ОИ-2026 по версии The Score
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android