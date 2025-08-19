Филлипс: организация в СКА на высшем уровне, у клуба потрясающая инфраструктура

Защитник СКА Маркус Филлипс высказался об инфраструктуре санкт-петербургского клуба и поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.

«Мне пока что всё нравится. Организация в СКА находится на высшем уровне, у клуба потрясающая инфраструктура. Мне кажется, что у нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха.

Я хочу здесь провести хороший год. Лично я и вся команда надеемся на это. У нас хорошие лидеры в раздевалке и тренерский штаб. Я в ожидании нового сезона», — приводит слова Филлипса Metaratings.

Филлипс пополнил состав СКА в июле 2025 года. Маркус выступал за «Торпедо» с сезона-2024/2025. 26-летний защитник провёл 62 матча за нижегородцев (с учётом плей-офф) в прошедшем сезоне, в которых забросил две шайбы и сделал 11 результативных передач.