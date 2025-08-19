Скидки
Умер бывший нападающий «Салавата Юлаева» Константин Полозов

Умер бывший нападающий «Салавата Юлаева» Константин Полозов
Умер бывший нападающий «Салавата Юлаева» Константин Полозов, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Бывшему хоккеисту было 59 лет.

«Константин Александрович был воспитанником «Салавата Юлаева». Он провёл в составе нашей команды 15 сезонов. После окончания игровой карьеры Константин Александрович тренировал «Толпар» и «Торос». Вместе с нефтекамской командой он стал обладателем Кубка Братины. «Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

В 1983 году Полозов стал чемпионом Европы и СССР среди юношей, становился трёхкратным призёром чемпионатов России (1995—1997), обладателем Кубка Международной федерации хоккея (1994).

