«У Руслана были слишком большие ожидания к самому себе». Бабенко — об Исхакове в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Юрий Бабенко высказался об игре форварда Руслана Исхакова за армейский клуб в прошлом сезоне. Напомним, летом нападающий перешёл в «Металлург».

– Есть мнение, что в ЦСКА не нашли применения Руслану Исхакову. Какую роль ему отводили и как он с ней справился?

– Никто не загонял его в жёсткие рамки. Это игрок, который может взять на себя ответственность, создать что-то с нуля и применить нестандартные действия. Мне кажется, что у Руслана были слишком большие ожидания к самому себе. Возможно, он думал, что в КХЛ будет полегче. Когда ты понимаешь, что хочешь большее, но у тебя не получается это сделать, то ты стараешься сделать ещё больше. А в итоге получается что-то из выражения «лучшее – враг хорошего». Лучше быть более полезным, чтобы КПД был выше. Так ты будешь помогать команде, — цитирует Бабенко «БИЗНЕС Online».