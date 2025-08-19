Скидки
Боб Хартли ответил, насколько для него важен матч с «Авангардом» в Омске на Кубке Блинова

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился ожиданиями от участия в предсезонном турнире «Кубок Блинова» в Омске и ответил на вопрос о важности игры с «Авангардом».

– Вы едете в Омск на Кубок Блинова. Насколько для вас важен матч с «Авангардом» Ги Буше?
– Абсолютно нет. Результат этого матча не важен на предсезонке, как и в остальных летних играх. Если бы оценивали мою статистику в предсезонных матчах – у меня бы не было такой длинной тренерской карьеры. Лето – это возможность узнать хоккеистов. Конечно, мы хотим побеждать, это важно для игроков, но для нас важнее увидеть парней в разных ситуациях. Больше узнав и увидев, мы сможем работать над слабыми местами.

Что касается игры против канадского тренера… в лиге есть ещё Бенуа Гру, Жерар Галлан. Это не даёт повода относиться к ним по-другому. Для меня в хоккее не существует паспортов.

Хочу добавить, что я рад вернуться в Омск. Я там провёл несколько лет, очень ценю Александра Крылова, Александра Дюкова, Максима Сушинского и всех, с кем работал. Они отлично ко мне относились, дали возможность реализовать себя. «Авангард» дал мне серебряные, золотые медали, а также Кубок Гагарина. Буду рад увидеть город и болельщиков. Но в этом сезоне меня пригласили в «Локомотив», я представляю Ярославль – очень этому рад, — цитирует Хартли сайт КХЛ.

