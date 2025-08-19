«Каким бы крутым вы его ни считали, он в 10 раз лучше». Фантилли — о Кросби

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли рассказал о совместной игре с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби за сборную Канады.

«Это просто невероятно круто. Я вырос с фотографиями этого парня на стене и всегда говорю: «Каким бы крутым вы его ни считали, он в 10 раз лучше». Быть рядом с ним — настоящее удовольствие. Я благодарен. Было очень здорово учиться у него», — приводит слова Фантилли официальный сайт НХЛ.

Напомним, сборная Канада стала победителем Турнира четырёх наций, который завершился в феврале.

