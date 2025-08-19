Скидки
Бывший защитник СКА оценил приход Голдобина в санкт-петербургский клуб

Бывший защитник СКА оценил приход Голдобина в санкт-петербургский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

‎Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о приходе экс-форварда «Спартака» Николая Голдобина в санкт-петербургский клуб.

— Очень хорошее усиление для СКА. Классный игрок, креативный, набирает много очков. Думаю, что он впишется в игровую систему Игоря Ларионова.‎

‎— Голдобин способен стать лидером СКА?
‎— Это покажет сезон. Так сложно загадывать. Несомненно, это очень яркий игрок.‎

‎— Есть мнение, что Голдобин не отрабатывает в обороне. Это может стать большой проблемой для СКА?
‎— Я думаю, нет. Если брать пример с «Торпедо» Ларионова, то команда была атакующей. Понятно, что любая атака начинается с обороны, и это очень важный элемент игры, но, думаю, СКА будет больше ориентироваться на атакующий хоккей. От Голдобина будет требоваться, чтобы он раскрыл все свои лучшие качества. Наверное, партнёры будут подбираться таким образом, чтобы были более оборонительные игроки, которые могут отработать за него, — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

