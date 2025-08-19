Скидки
Милан Лучич подписал пробный контракт с «Сент-Луисом» — источник

Милан Лучич подписал пробный контракт с «Сент-Луисом» — источник
Комментарии

Нападающий Милан Лучич подписал пробный контракт с «Сент-Луис Блюз», сообщает NHL News на странице в социальной сети Х. Отмечается, что официальный анонс состоится утром по американскому времени.

Напомним, Лучич полностью пропустил прошлый сезон. Источники сообщали, что 17 ноября 2023 года в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Милан пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму. Согласно копии полицейского отчёта, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди жертвы». Лучич не признал себя виновным по данному обвинению.

Всего в НХЛ Лучич сыграл 1177 матчей, в которых набрал 586 (233+353) очков. Милан — обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» в 2011 году.

Комментарии
Новости. Хоккей
