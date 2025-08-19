Скидки
Плотников: уход Ротенберга из СКА был неожиданным, Роман Борисович — фигура большая

Форвард СКА Сергей Плотников рассказал об изменениях в санкт-петербургском клубе в нынешнее межсезонье. Напомним, команду покинул бывший главный тренер Роман Ротенберг.

— Насколько вас удивили изменения, произошедшие в межсезонье в СКА?
— Конечно, неожиданно. Как говорится, всё случилось за один день. Но мы игроки, как солдаты. Пришёл новый тренер, новое руководство, у нас есть контракт — мы выходим и работаем.

— Как вы узнали о переменах? Вы были в отпуске?
— Нет, я ещё никуда не уезжал, был в Санкт-Петербурге и просто на спортивном сайте прочитал. Естественно, удивился — все понимают, что Роман Борисович [Ротенберг] — фигура большая, поэтому это было неожиданно, — приводит слова Плотникова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Филлипс: организация в СКА на высшем уровне, у клуба потрясающая инфраструктура
