Плотников: уход Ротенберга из СКА был неожиданным, Роман Борисович — фигура большая

Форвард СКА Сергей Плотников рассказал об изменениях в санкт-петербургском клубе в нынешнее межсезонье. Напомним, команду покинул бывший главный тренер Роман Ротенберг.

— Насколько вас удивили изменения, произошедшие в межсезонье в СКА?

— Конечно, неожиданно. Как говорится, всё случилось за один день. Но мы игроки, как солдаты. Пришёл новый тренер, новое руководство, у нас есть контракт — мы выходим и работаем.

— Как вы узнали о переменах? Вы были в отпуске?

— Нет, я ещё никуда не уезжал, был в Санкт-Петербурге и просто на спортивном сайте прочитал. Естественно, удивился — все понимают, что Роман Борисович [Ротенберг] — фигура большая, поэтому это было неожиданно, — приводит слова Плотникова «ВсеПроСпорт».