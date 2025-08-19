Защитник «Каролины» Никишин объяснил, почему приехал на лето в Россию, а не остался в США

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин объяснил, почему приехал на лето в России, а не остался в США.

«Я думал об этом. Но это моё первое лето в НХЛ, и я решил вернуться домой – побыть с семьёй, заняться личными делами. Возможно, следующим летом я останусь в Северной Америке, но не хочу загадывать далеко вперёд. Конечно, в США всё создано для хоккея – все тренируются и катаются вместе, это очень удобно и весело. Ване [Демидову] нравится Монреаль, он сразу проникся местной атмосферой. Но у меня были личные причины вернуться в Россию. В этот раз я никак не мог провести там всё лето», — приводит слова Никишина RG.