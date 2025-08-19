Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Каролины» Никишин объяснил, почему приехал на лето в Россию, а не остался в США

Защитник «Каролины» Никишин объяснил, почему приехал на лето в Россию, а не остался в США
Комментарии

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин объяснил, почему приехал на лето в России, а не остался в США.

«Я думал об этом. Но это моё первое лето в НХЛ, и я решил вернуться домой – побыть с семьёй, заняться личными делами. Возможно, следующим летом я останусь в Северной Америке, но не хочу загадывать далеко вперёд. Конечно, в США всё создано для хоккея – все тренируются и катаются вместе, это очень удобно и весело. Ване [Демидову] нравится Монреаль, он сразу проникся местной атмосферой. Но у меня были личные причины вернуться в Россию. В этот раз я никак не мог провести там всё лето», — приводит слова Никишина RG.

Материалы по теме
Никишин стал лучшим проспектом «Каролины» в преддверии нового сезона по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android