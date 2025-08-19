Скидки
Два игрока покинули систему казанского «Ак Барса»

Комментарии

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила об уходе двух игроков системы казанского клуба. Контракты с вратарём Даниилом Канаичевым и защитником Павлом Купчихиным расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны Купчихин за «Барс» в ВХЛ сыграл 44 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-14». 19-летний Канаичев минувший сезон также провёл в «Барсе», но не сыграл ни одной игры.

Ранее пресс-служба «Ак Барса» сообщила об уходе защитника системы казанского клуба Геннадия Наумова. 20-летний игрок перешёл в ХК «Челны» в обмен на денежную компенсацию.

Комментарии
