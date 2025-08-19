Стала известна причина смерти бывшего нападающего «Салавата Юлаева» Константина Полозова

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Василевский назвал причину смерти тренера Константина Полозова.

«У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенёс операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удалённо, но работал.

Великолепный коллега, человек. Мы с ним в одной детско-юношеской команде играли, занимались у одних тренеров. Завершилась одна из эпох в истории «Салавата Юлаева», — приводит слова Василевского ТАСС.

Полозов умер в возрасте 59 лет. В 1983 году Константин стал чемпионом Европы и СССР среди юношей, становился трёхкратным призёром чемпионатов России (1995—1997), обладателем Кубка Международной федерации хоккея (1994).