Бабенко сравнил Овечкина и Радулова по эмоциональности и энергетике на льду

Бывший тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко сравнил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Локомотива» Александра Радулова по эмоциональности и энергетике на льду.

– Приходилось ли сдерживать Радулова?
– Саню всегда нужно сдерживать. С ним всегда нужно разговаривать и общаться. За всю свою карьеру – игрока плюс тренера – я не видел игрока с такой энергией. Даже близко таких хоккеистов нет. Он спортсмен до мозга костей. Для него просто неприемлемо слово «проигрыш». Он зажигается как искра. Я знаю Саню с 16 лет – с тех пор он играет так же ярко и энергично. На мой взгляд, это уникальное суперкачество.

– Вы будучи игроком выступали в одной команде с Александром Овечкиным. Он не такой по энергетике?
– Если брать спортивную составляющую – спортивную наглость и злость, – то они примерно одинаковы. Но Саня Овечкин не такой эмоциональный. У него есть внутренний ограничитель, благодаря которому он понимает, когда можно сэкономить эмоции. Что касается Сани Радулова, то если он заводится, то очень долго остывает. Хотя моментами бывало, что Радулов быстро переключался с одного момента на другой, — цитирует Бабенко «БИЗНЕС Online».

«У Руслана были слишком большие ожидания к самому себе». Бабенко — об Исхакове в ЦСКА
