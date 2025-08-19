«Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне». Хартли — о «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о задачах ярославского клуба на новый сезон и ответил на вопрос об изменениях в игре железнодорожников.

– Какие задачи ставите на сезон?

– Выиграть последний матч. Задача – прогрессировать по ходу сезона. Нужно зайти на пике в плей-офф. В Ярославле – очень сильные победные традиции. Мы понимаем, что соперники будут мотивированными в играх с «Локомотивом». Нам нужно быть готовыми к этому. Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне.

– В чём кроются главные изменения в игре «Локомотива»?

– Не буду говорить о разнице моего хоккея и того, что показывала команда в прошлом сезоне. Я люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. У нас хороший состав, есть отличные ветераны, а также лучший вратарский тандем. Будем стараться выиграть каждую игру, — цитирует Хартли сайт КХЛ.