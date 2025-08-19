Скидки
Генменеджер «Трактора»: у нас состав достаточно квалифицированный и без Кузнецова

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ответил на вопрос о возможном приглашении в команду нападающего Евгения Кузнецова.

— Прошлым летом «Трактор» публично высказывал заинтересованность в Евгении Кузнецове. В это межсезонье — тишина. Почему?
— Мне официально никто не предлагал Кузнецова. Женя прошлым летом имел на руках предложение от «Трактора», но выбрал другой путь. В это межсезонье мы всерьёз эту возможность не рассматривали. Прежде всего по той причине, что рассчитывали по максимуму сохранить тот состав, с которым дошли до финала. Прежде всего стремились привезти новых легионеров на замену Кэмпферу, Робинсону и Фукале. У нас состав достаточно квалифицированный и без Кузнецова, — цитирует Волкова Sport24.

Евгений Кузнецов сыграл в матче пивной лиги на арене «Вашингтона», он забросил две шайбы
