Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков высказался о переходе Джоша Ливо в «Трактор»

Вячеслав Быков высказался о переходе Джоша Ливо в «Трактор»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переходе нападающего Джоша Ливо в «Трактор».

«Такие ребята всегда ищут возможность реализовать свой потенциал. С ним хоккеисты «Трактора» поднимутся на новый уровень, хоть мы не можем знать причину, из-за которой он ушёл из «Салавата», — приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

Новости. Хоккей
