Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал». Сушинский — о Джоше Ливо

«Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал». Сушинский — о Джоше Ливо
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о переходе форварда Джоша Ливо в челябинский «Трактор».

«С учётом его игры в плей-офф прошлого сезона, это точно не потеря для «Салавата Юлаева» и точно не усиление для «Трактора». Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

Материалы по теме
Вячеслав Быков высказался о переходе Джоша Ливо в «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android