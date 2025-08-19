«Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал». Сушинский — о Джоше Ливо

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о переходе форварда Джоша Ливо в челябинский «Трактор».

«С учётом его игры в плей-офф прошлого сезона, это точно не потеря для «Салавата Юлаева» и точно не усиление для «Трактора». Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

