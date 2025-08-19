Защитник «Рейнджерс» Гавриков подарил коньки 53-го размера Мозгову

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков встретился с бывшим центровым НБА Тимофеем Мозговым и подарил ему коньки 53-го размера. Об этом игрок обороны сообщил на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Гаврикова в соцсети

Напомним, Гавриков подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» 2 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025 россиянин провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.

Ранее стало известно, что медиафутбольный клуб «Амкал» рассматривает возможность выхода на поле Тимофея Мозгова в матче второго раунда Кубка России.