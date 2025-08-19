Скидки
Защитник «Каролины» Александр Никишин рассказал о главной трудности для него в НХЛ

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин рассказал о главной трудности для него в НХЛ.

«Демидов сразу попал в регулярку. У меня из-за визовых вопросов и других деталей всё заняло больше времени. Но в целом я очень доволен. Самое сложное, конечно, это язык. Это главная проблема. Я всё лето учил английский, и, хотя я ещё далеко не свободно владею им, прогресс есть. Мой словарный запас увеличился. Я всё ещё не могу давать интервью на английском, но теперь мне гораздо комфортнее общаться с ребятами», — приводит слова Никишина RG.

Ранее Никишин объяснил, почему приехал на лето в Россию, а не остался в США.

