Бабенко: скудные действия «Ак Барса» на рынке для меня немного удивительны

Бывший тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о селекционной работе казанского клуба в нынешнее межсезонье.

– «Ак Барс» в бурном межсезонье почти не участвует.

– Для меня это немного удивительно. Наверное, многие остались недовольны, как Казань завершила прошлый сезон. Напрашивалось усиление летом, но мы видим скудные действия на рынке. Это значит, что тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию. Но летняя селекция «Ак Барса» – одна из тем, которая меня удивила, — приводит слова Бабенко «БИЗНЕС Online».

