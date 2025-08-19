Скидки
Бабенко: скудные действия «Ак Барса» на рынке для меня немного удивительны

Бабенко: скудные действия «Ак Барса» на рынке для меня немного удивительны
Бывший тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о селекционной работе казанского клуба в нынешнее межсезонье.

– «Ак Барс» в бурном межсезонье почти не участвует.
– Для меня это немного удивительно. Наверное, многие остались недовольны, как Казань завершила прошлый сезон. Напрашивалось усиление летом, но мы видим скудные действия на рынке. Это значит, что тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию. Но летняя селекция «Ак Барса» – одна из тем, которая меня удивила, — приводит слова Бабенко «БИЗНЕС Online».

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону-2025/2026.

Главный тренер «Ак Барса» высказался о селекции команды в межсезонье
