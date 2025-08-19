«Это часть бизнеса, ничего такого». Сергей Сапего — об уходе Ротенберга из СКА

Защитник СКА Сергей Сапего высказался об уходе из петербургского клуба главного тренера Романа Ротенберга.

– Уход Романа Ротенберга из СКА стал для вас шоком? Как вы узнали об этом?

– Тренеры часто меняются в командах. Это часть бизнеса. Ничего такого. А узнал об отставке из новостей. Я дома был, — приводит слова Сапего «Спорт день за днём».

Напомним, лучшим результатом для Романа Ротенберга во главе СКА были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником санкт-петербургского клуба был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Позже Ротенберг вошёл в совет директоров московского «Динамо».