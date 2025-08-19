Скидки
Тренер «Торпедо» Исаков: понимаю, что будут сравнения с Ларионовым, но мы абсолютно разные

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков рассказал про общение с бывшим наставником нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

— Созванивались с Ларионовым после вашего назначения?
— Об уходе Игоря Николаевича из клуба я узнал, когда у нас [в «Торпедо‑Горький»] был плей‑офф. После этого мы пообщались. Я поблагодарил его за совместную работу и полученный опыт. Потом, когда меня назначили в «Торпедо», узнал, что Ларионов будет работать главным тренером СКА. Мы ещё раз с ним созвонились, тепло пообщались и пожелали друг другу успехов и удачи.

— Персонально кого‑то из игроков обсуждали с Игорем Николаевичем?
— Состоялся небольшой разговор. Мне нужно было услышать его мнение относительно одного‑двух игроков. Но я и во время его работы был в постоянном контакте с тренерским штабом, смотрел много тренировок, часто общались, поэтому большая часть информации мне была понятна.

— Последние годы «Торпедо» у всех ассоциируется с Ларионовым. Вам никак не избежать сравнений с ним. Как к этому относитесь?
— Понимаю, что определённые сравнения будут, но мы абсолютно разные люди. Игорь Николаевич — величина и звезда по хоккейным меркам. Но сейчас мы пересекаемся по работе на тренерском мостике. Понимаю, что мне может быть непросто. Могут быть определенные моменты, кто‑то будет задавать провокационные вопросы, а мне придётся проявлять дипломатию. Вместе с Игорем Николаевичем постараемся обойти эти моменты и сделать так, чтобы не было недоразумений и косых взглядов, в том числе при личных встречах, — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

