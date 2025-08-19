Монсон: Гашеку лучше помолчать, потому что он не понимает, о чём говорит

Российский боец, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Джефф Монсон высказался о заявлениях бывшего голкипера НХЛ Доминика Гашека о российских спортсменах.

«Он абсолютно один из величайших вратарей всех времён. Я помню, он играл за «Баффало Сэйбрз», играл за сборную Чехии на Олимпиадах. Он был, безусловно, одним из лучших. Но что касается его высказываний как политика или человека, рассуждающего о мировых событиях, то ему лучше помолчать, потому что он не понимает, о чём говорит. Ему стоит воздержаться от комментариев о мировых делах и использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея и спорта», — цитирует Монсона «РИА Новости Спорт».