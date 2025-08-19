ЦСКА в первом матче под руководством Никитина проиграл минскому «Динамо» со счётом 1:4

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч между местным «Динамо» и ЦСКА. Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В середине первого периода Дмитрий Бучельников открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Андрей Стась восстановил равенство в счёте, а спустя четыре минуты Даниил Липский вывел минчан вперёд. Вторая двадцатиминутка прошла без забитых голов. В третьем периоде Николя Мелош забросил третью шайбу в ворота армейского клуба. Спустя чуть более минуту Вадим Шипачёв установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре «Динамо» в рамках Кубка мэра Москвы сыграет с «Торпедо» 29 августа. ЦСКА 25 августа встретится с московским «Динамо».