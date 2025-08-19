ЦСКА в первом матче под руководством Никитина проиграл минскому «Динамо» со счётом 1:4
В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч между местным «Динамо» и ЦСКА. Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Бучельников (Ерёменко) – 09:27 (5x5) 1:1 Стась (Шипачёв, Диц) – 13:47 (5x4) 2:1 Липский (Мороз, Улле) – 17:36 (5x5) 3:1 Мелош (Липский, Пинчук) – 48:20 (5x5) 4:1 Шипачёв (Смит) – 49:44 (5x3)
В середине первого периода Дмитрий Бучельников открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Андрей Стась восстановил равенство в счёте, а спустя четыре минуты Даниил Липский вывел минчан вперёд. Вторая двадцатиминутка прошла без забитых голов. В третьем периоде Николя Мелош забросил третью шайбу в ворота армейского клуба. Спустя чуть более минуту Вадим Шипачёв установил окончательный счёт во встрече.
В следующей игре «Динамо» в рамках Кубка мэра Москвы сыграет с «Торпедо» 29 августа. ЦСКА 25 августа встретится с московским «Динамо».
