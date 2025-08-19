«Шанхай Дрэгонс» подписал соглашения с пятью хоккеистами

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами — защитником Джозефом Душаком, а также с форвардами Максом Эллисом, Иваном Чеховичем, Нейтом Сусезом и Райли Саттером.

В минувшем сезоне Душак за «Северсталь» и «Куньлунь» сыграл 44 игры, в которых записал на свой счёт 21 (4+17) очко.

Прошлый сезон Эллис провёл в чемпионате Финляндии, на его счету 23 (12+11) очка в 30 матчах в составе «Юкурита».

Чехович за «Витязь» в прошлом сезоне набрал 36 (12+24) очков в 47 матчах. Всего в КХЛ форвард провёл 274 матча, в которых набрал 135 (67+68) очков.

Нейт Сусез в минувшем сезоне провёл в АХЛ 56 матчей за «Хартфорд», набрав 28 (8+20) очков.

Райли Саттер сезон-2024/2025 провёл в фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз» «Херши», где в 55 матчах записал на свой счёт 9 (4+5) очков.