ИИХФ представила расписание чемпионата мира 2026 года в Швейцарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила расписание чемпионата мира 2026 года, который пройдёт с 15 по 31 мая 2026 года в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибург.

Фото: ИИХФ

Расписание матчей можно изучить на официальном сайте ИИХФ.

Напомним, состав групп на чемпионате мира — 2026:

Группа A, Цюрих:

США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания.

Группа B, Фрибург:

Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия.

Отметим, что по решению ИИХФ сборная России в очередной раз пропустит мировое первенство.

Чемпионат мира 2025 года завершился победой команды США, которая в финальной встрече одолела сборную Швейцарии в овертайме со счётом 1:0.