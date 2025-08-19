Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мартин Гернат подписал новый контракт с ярославским «Локомотивом»

Мартин Гернат подписал новый контракт с ярославским «Локомотивом»
Комментарии

Словацкий защитник Мартин Гернат подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Новое соглашение со словацким игроком рассчитано на год.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником и набрал 36 (7+29) очков.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, который вместе с тренерским штабом ярославского клуба в межсезонье подписал контракт с ЦСКА.

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о задачах ярославского клуба на новый сезон и ответил на вопрос об изменениях в игре железнодорожников.

Материалы по теме
«Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне». Хартли — о «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android