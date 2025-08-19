Мартин Гернат подписал новый контракт с ярославским «Локомотивом»

Словацкий защитник Мартин Гернат подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Новое соглашение со словацким игроком рассчитано на год.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником и набрал 36 (7+29) очков.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, который вместе с тренерским штабом ярославского клуба в межсезонье подписал контракт с ЦСКА.

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о задачах ярославского клуба на новый сезон и ответил на вопрос об изменениях в игре железнодорожников.