«Полцарства не готовы были отдавать». В «Тракторе» рассказали о переговорах с Денисенко

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что челябинский клуб интересовался нападающим Григорием Денисенко и вёл переговоры по обмену его прав из «Локомотива». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Денисенко может перейти в казанский «Ак Барс» уже в ближайшее время.

«Мы были заинтересованы в Грише, вели переговоры. Однако те варианты, которые мы предлагали «Локомотиву», их не устроили. Полцарства за него мы не готовы были отдавать, хотя и претендовали. Там были разные комбинации: и молодые игроки, и взрослые, и права, и финансы. «Локомотив» ни один из вариантов не устроил», — цитирует Волкова Sport24.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».