В «Шанхай Дрэгонс» оценили подписание контрактов с очередными новичками команды

В «Шанхай Дрэгонс» оценили подписание контрактов с очередными новичками команды
Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий прокомментировал подписание контрактов с очередными новичками команды. Китайский клуб заключил контракты сроком на один год с защитником Джозефом Душаком, нападающими Максом Эллисом, Нэйтом Сукезе и Райли Саттером. Контракт на два года заключён с форвардом Иваном Чеховичем.

«Джозеф Душак полезен в атаке, это праворукий защитник, который умеет вести игру и уверенно работает на синей линии в большинстве. Нэйт Сукезе — мобильный двусторонний форвард, всегда заряжен на командную игру, силён в неравных составах, а также в единоборствах, несмотря на габариты. Ещё один крайний нападающий, праворукий, с качественным катанием — Макс Эллис. Очень динамичный, способный убежать в атаку, с хорошим кистевым броском.

Центрфорвард Райли Саттер здорово действует на точке, блокирует много бросков, поможет нам в меньшинстве. Иван Чехович — физически крепкий крайний нападающий, обладает точным броском, особенно с ходу. Это снайпер, финишёр в атаке, будем ждать от него результативной игры», — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.

Официально
«Шанхай Дрэгонс» подписал соглашения с пятью хоккеистами
