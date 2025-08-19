Стала известна дата, когда «Детройт» выведет 91-й номер Сергея Фёдорова из обращения

Президент «Детройт Ред Уингз» Крис Илич сегодня, 19 августа, объявил, что клуб официально выведет из обращения номер 91 Сергея Фёдорова на специальной церемонии перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примут «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

Сергей Фёдоров провёл 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз», трижды становясь обладателем Кубка Стэнли, дважды становясь обладателем «Фрэнк Дж. Селке Трофи», а также обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдси Эворд» в сезоне-1993/1994. В 2017 году Фёдоров был включён в список 100 величайших игроков НХЛ в честь 100-летия лиги. В 2015 году Фёдоров был включён в Зал хоккейной славы, а в 2016 году — в Зал славы ИИХФ.