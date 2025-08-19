Сергей Фёдоров высказался о предстоящей церемонии выведения его номера в «Детройте»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров высказался о церемонии выведения его игрового номера в «Детройт Ред Уинг». Торжественная церемония выведения 91-ого номера россиянина пройдёт перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примет «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

«Я невероятно благодарен за эту огромную честь. Спасибо всем, кто связан с организацией «Ред Уингз», особенно тем, кто помог мне перебраться в Детройт и дал возможность играть за такую историческую команду. Мне посчастливилось быть частью таких незабываемых команд, и, прежде всего, я горжусь тремя Кубками Стэнли, которые мы завоевали для наших замечательных болельщиков в Хоккейтауне.

Воспоминания, связанные с этим временем — с легендарными товарищами по команде, тренерами и исключительным руководством, — останутся со мной навсегда. И, наконец, я хочу поблагодарить Криса Илича (Президент «Ред Уингз». — Прим. «Чемпионата») за вчерашний звонок, чтобы сообщить о выводе моего номера из обращения. Этот момент я буду беречь всю жизнь. С нетерпением жду встречи со всеми в январе», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.