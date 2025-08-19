Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Фёдоров высказался о предстоящей церемонии выведения его номера в «Детройте»

Сергей Фёдоров высказался о предстоящей церемонии выведения его номера в «Детройте»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров высказался о церемонии выведения его игрового номера в «Детройт Ред Уинг». Торжественная церемония выведения 91-ого номера россиянина пройдёт перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примет «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я невероятно благодарен за эту огромную честь. Спасибо всем, кто связан с организацией «Ред Уингз», особенно тем, кто помог мне перебраться в Детройт и дал возможность играть за такую историческую команду. Мне посчастливилось быть частью таких незабываемых команд, и, прежде всего, я горжусь тремя Кубками Стэнли, которые мы завоевали для наших замечательных болельщиков в Хоккейтауне.

Воспоминания, связанные с этим временем — с легендарными товарищами по команде, тренерами и исключительным руководством, — останутся со мной навсегда. И, наконец, я хочу поблагодарить Криса Илича (Президент «Ред Уингз». — Прим. «Чемпионата») за вчерашний звонок, чтобы сообщить о выводе моего номера из обращения. Этот момент я буду беречь всю жизнь. С нетерпением жду встречи со всеми в январе», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Стала известна дата, когда «Детройт» выведет 91-й номер Сергея Фёдорова из обращения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android