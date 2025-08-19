Скидки
Президент «Детройта» объяснил решение вывести из обращения игровой номер Сергея Фёдорова

Президент «Детройт Ред Уингз» Крис Илич прокомментировал решение вывести из обращения в клубе игровой номер Сергея Фёдорова. Торжественная церемония выведения 91-ого номера россиянина пройдёт перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примут «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

«Для нас большая честь прославлять Сергея Фёдорова и поднять его номер 91 на законное место под сводами арены «Литл-Сезарс» среди величайших игроков всех времён, носивших «Крылатое колесо» на груди. Его исключительное мастерство, неустанный энтузиазм и непреходящее влияние, сыгравшее ключевую роль в трёхкратном завоевании Кубка Стэнли в «Детройте», делают его идеальным воплощением качеств, достойных этой самой престижной награды нашей франшизы.

Мои родители, Майк и Мэриан Илич, испытывали особое почтение к Сергею как к одному из самых динамичных и харизматичных игроков своей эпохи, оказавшему огромное влияние на нашу организацию. Все мы в «Детройт Ред Уингз» с нетерпением ждём встречи с Сергеем и его семьёй в январе, чтобы почтить память его замечательной карьеры», — цитирует Илича пресс-служба клуба.

