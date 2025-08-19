Канадский форвард Бландизи поприветствовал болельщиков СКА русским словом

Канадский форвард Джозеф Бландизи поприветствовал болельщиков СКА русским словом «привет».

«Привет, СКА фанс! Очень рад стать частью команды на ближайшие два года! Скорее бы приехать в Санкт-Петербург и начать продуктивную работу. С нетерпением жду первую игру нового сезона!» — цитирует Бландизи пресс-служба клуба.

Бландизи в НХЛ дебютировал в сезоне-2015/2016 в составе «Нью-Джерси», также выступал за «Анахайм» и «Питтсбург», последние сезоны защищал цвета «Торонто Марлиз» в АХЛ. Всего в НХЛ провёл 101 игру и набрал 31 очко, в АХЛ сыграл 448 матчей, отметившись 321 результативным очком. Джозеф Бландизи на драфте НХЛ выбран в шестом раунде «Колорадо Эвеланш» под общим 162-м номером.