Три очка Буше в дебютном матче за «Автомобилист» помогли команде обыграть «Салават Юлаев»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился товарищеский матч между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 3:0.

Главным героем матча стал новичок «Автомобилиста» американский нападающий Рид Буше, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. Это был дебютный матч американца за екатеринбургский клуб. Ещё одну шайбу забросил Роман Горбунов. Отметим, что составы обеих команд в этой игре были близки к оптимальным.

Напомним, во вчерашнем товарищеском матче между этими командами победу также одержал «Автомобилист» со счётом 3:2 в дополнительное время.