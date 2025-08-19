Скидки
Салават Юлаев — Автомобилист, результат матча 19 августа 2025, счёт 0:3, товарищеский матч

Три очка Буше в дебютном матче за «Автомобилист» помогли команде обыграть «Салават Юлаев»
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился товарищеский матч между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Буше (Бусыгин, Осипов) – 18:11 (5x5)     0:2 Горбунов (Буше) – 27:47 (5x5)     0:3 Буше (Да Коста, Малоросиянов) – 39:08 (5x5)    

Главным героем матча стал новичок «Автомобилиста» американский нападающий Рид Буше, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. Это был дебютный матч американца за екатеринбургский клуб. Ещё одну шайбу забросил Роман Горбунов. Отметим, что составы обеих команд в этой игре были близки к оптимальным.

Напомним, во вчерашнем товарищеском матче между этими командами победу также одержал «Автомобилист» со счётом 3:2 в дополнительное время.

