«Неудивительно, что было много стычек». Капитан минского «Динамо» — о победе над ЦСКА

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась оценил победу в предсезонном матче с ЦСКА (4:1).
«Отлично, что выиграли, реализовали моменты, которые у нас были. Любая победа придаёт уверенность команде. Понятно, что сейчас ещё летний хоккей, много сумбура, ещё далеко до идеала. Ещё работать и работать. Предсезонка для этого и есть. Надо всё склеить так, чтобы в сезоне всё получалось. Всё, что требует тренерский штаб, пытаемся шлифовать. И, как всегда, спасибо болельщикам за поддержку. Было приятно играть. Было много стыков, силовой борьбы. ЦСКА всегда такой силовой и вязкий хоккей проповедовал. Неудивительно, что было много борьбы, стычек», — цитирует Стася пресс-служба клуба.
В следующей игре «Динамо» в рамках Кубка мэра Москвы сыграет с «Торпедо» 29 августа. ЦСКА 25 августа встретится с московским «Динамо».
- 19 августа 2025
-
21:28
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:18
-
17:55
-
17:40
-
17:07
-
17:00
-
16:47
-
16:32
-
16:21
-
16:20
-
15:58
-
15:45
-
15:21
-
15:13
-
15:05
-
14:42
-
14:23
-
14:05
-
13:46
-
13:27
-
13:09
-
12:50
-
12:35
-
12:18
-
12:00
-
11:37