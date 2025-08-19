«Неудивительно, что было много стычек». Капитан минского «Динамо» — о победе над ЦСКА

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась оценил победу в предсезонном матче с ЦСКА (4:1).

«Отлично, что выиграли, реализовали моменты, которые у нас были. Любая победа придаёт уверенность команде. Понятно, что сейчас ещё летний хоккей, много сумбура, ещё далеко до идеала. Ещё работать и работать. Предсезонка для этого и есть. Надо всё склеить так, чтобы в сезоне всё получалось. Всё, что требует тренерский штаб, пытаемся шлифовать. И, как всегда, спасибо болельщикам за поддержку. Было приятно играть. Было много стыков, силовой борьбы. ЦСКА всегда такой силовой и вязкий хоккей проповедовал. Неудивительно, что было много борьбы, стычек», — цитирует Стася пресс-служба клуба.

В следующей игре «Динамо» в рамках Кубка мэра Москвы сыграет с «Торпедо» 29 августа. ЦСКА 25 августа встретится с московским «Динамо».