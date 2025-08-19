Скидки
«Неудивительно, что было много стычек». Капитан минского «Динамо» — о победе над ЦСКА

«Неудивительно, что было много стычек». Капитан минского «Динамо» — о победе над ЦСКА
Аудио-версия:
Капитан минского «Динамо» Андрей Стась оценил победу в предсезонном матче с ЦСКА (4:1).

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Бучельников (Ерёменко) – 09:27 (5x5)     1:1 Стась (Шипачёв, Диц) – 13:47 (5x4)     2:1 Липский (Мороз, Улле) – 17:36 (5x5)     3:1 Мелош (Липский, Пинчук) – 48:20 (5x5)     4:1 Шипачёв (Смит) – 49:44 (5x3)    

«Отлично, что выиграли, реализовали моменты, которые у нас были. Любая победа придаёт уверенность команде. Понятно, что сейчас ещё летний хоккей, много сумбура, ещё далеко до идеала. Ещё работать и работать. Предсезонка для этого и есть. Надо всё склеить так, чтобы в сезоне всё получалось. Всё, что требует тренерский штаб, пытаемся шлифовать. И, как всегда, спасибо болельщикам за поддержку. Было приятно играть. Было много стыков, силовой борьбы. ЦСКА всегда такой силовой и вязкий хоккей проповедовал. Неудивительно, что было много борьбы, стычек», — цитирует Стася пресс-служба клуба.

В следующей игре «Динамо» в рамках Кубка мэра Москвы сыграет с «Торпедо» 29 августа. ЦСКА 25 августа встретится с московским «Динамо».

