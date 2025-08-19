Скидки
Защитник системы магнитогорского «Металлурга» перешёл в «Ладу» на правах аренды

В «Ладу» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/2026, перешёл защитник системы магнитогорского «Металлурга» Кирилл Жуков.

20-летний Жуков является магнитогорским воспитанником. В МХЛ за команду «Стальные Лисы» сыграл 159 матчей и набрал 45 очков — забросил 15 шайб и отдал 30 результативных передач. В ВХЛ провёл 80 матчей, в которых заработал 20 очков — забил шесть голов и отметился 14 результативными передачами.

В сезоне-2022/2023 в плей-офф дебютировал в КХЛ. Всего за «Металлург» провёл четыре матча.

В прошлом сезоне «Лада» не смогла попасть в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Комментарии
