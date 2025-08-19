Скидки
Спортивный директор «Металлурга» объяснил решение отправить Жукова в аренду в «Ладу»

Спортивный директор «Металлурга» объяснил решение отправить Жукова в аренду в «Ладу»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков оценил отправление в аренду в «Ладу» защитника Кирилла Жукова на предстоящий сезон КХЛ.

«Этот шаг направлен на развитие игрока: несмотря на свои 20 лет у Кирилла большой опыт игры в МХЛ и ВХЛ, и он способен показать себя на уровне Континентальной Лиги. Однако прямо сейчас мы не можем гарантировать ему постоянную игровую практику, в Тольятти же у Кирилла будет больше шансов играть в основе, что просто необходимо в его возрасте. К тому же, работа в другой организации добавит ему ещё больше необходимого опыта. В качестве примера можно вспомнить Валерия Орехова и Никиту Гребёнкина, которые после командировки в «Адмирал» и «Амур» пару лет назад стали крепким игроком основы и лидерами обороны и атаки. Мы будем внимательно следить за игрой Кирилла и его прогрессом», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

Новости. Хоккей
