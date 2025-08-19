«Лада» в товарищеском матче обыграла «Ак Барс» по буллитам

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился товарищеский матч между местной «Ладой» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 по буллитам.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин с передачи Рашита Самигуллина. «Ладе» удалось сравнять счёт на 45-й минуте, благодаря голу Ивана Романова, которому ассистировали Андрей Обидин и Александр Хохлачёв. В овертайме команды создали несколько опасных моментов, но поразить ворота не смогли. По буллитам победу одержала «Лада».

Отметим, что в составе «Лады» присутствовало много игроков основного состава команды, тогда как у «Ак Барса» состав состоял в основном из резервистов.