Лада — Ак Барс, результат матча 19 августа 2025, счёт 2:1 Б, товарищеский матч

«Лада» в товарищеском матче обыграла «Ак Барс» по буллитам
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился товарищеский матч между местной «Ладой» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 по буллитам.

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Жулин (Самигуллин) – 28:33 (5x5)     1:1 Романов (Обидин, Хохлачёв) – 44:28 (5x5)     2:1 Чивилёв – 65:00    

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин с передачи Рашита Самигуллина. «Ладе» удалось сравнять счёт на 45-й минуте, благодаря голу Ивана Романова, которому ассистировали Андрей Обидин и Александр Хохлачёв. В овертайме команды создали несколько опасных моментов, но поразить ворота не смогли. По буллитам победу одержала «Лада».

Отметим, что в составе «Лады» присутствовало много игроков основного состава команды, тогда как у «Ак Барса» состав состоял в основном из резервистов.

Новости. Хоккей
