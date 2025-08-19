Виктор Козлов объяснил причины сухого поражения «Салавата Юлаева» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги товарищеского матча с «Автомобилистом», в котором уфимский клуб потерпел сухое поражение со счётом 0:3.

– Многие играли первый матч, для меня было интересно посмотреть, как они будут выглядеть против хорошей команды. После второго периода, который мы провалили, стали играть так, как хотелось бы. Перестановки по ходу матча тоже, считаю, сработали. Сейчас время проверять сочетания и расстановки. Нужно продолжать трудиться, ребята под нагрузками, нужно терпеть и работать.

– Какую оценку поставили бы команде по содержанию игры?

– В зачёт пойдёт третий период сегодня. В нём играли так, как должны, но можем ещё лучше. Повторюсь, для многих первая игра на предсезонке, у соперника есть габаритные хорошие защитники.

– По сравнению с прошлым годом, как-то поменялся тренировочный процесс?

– Нет, такой же остался. Что-то интересное подсмотрели этим летом, постараемся внедрить, а там посмотрим – будет работать или нет, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.