«Барыс» прекратил сотрудничество с защитником Юрием Паутовым, который находился на пробном контракте, который заключил с казахстанским клубом неделю назад.

Воспитанник «Локомотива» Паутов пробивался в КХЛ через систему «Витязя». Там он играл и под руководством Михаила Кравца, итогом их совместной работы стало приглашение Паутова в СКА в сезоне-2021/2022.

30-летний Паутов в прошлом сезоне провёл за «Куньлунь» 53 матча, в которых забил один гол и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+5». Всего в КХЛ на счету игрока обороны 312 матчей, в которых Паутов набрал 45 очков — забросил девять шайб и отдал 36 результативных передач с показателем полезности «-13». Защитник провёл 11 матчей в плей-офф за «Витязь» и «Адмирал».