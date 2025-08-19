Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник Дин Стюарт оценил свой дебют за «Салават Юлаев» в матче с «Автомобилистом»

Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт прокомментировал свой дебют за уфимскую команду в товарищеском матче с «Автомобилистом» (0:3).

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Буше (Бусыгин, Осипов) – 18:11 (5x5)     0:2 Горбунов (Буше) – 27:47 (5x5)     0:3 Буше (Да Коста, Малоросиянов) – 39:08 (5x5)    

– Очень классные первые впечатления – играть за «Салават Юлаев» на этой арене. Прекрасно помню матч здесь в составе «Витязя», тут здорово болеет. Хорошо находиться теперь по эту сторону.

– Показалось, что немного тяжеловато выглядела команда.
– Это классический момент для летнего хоккея. Нам необходимо привыкнуть друг к другу, ошибки бывают. К сожалению, мы поздно взялись за дело, у нас стали появляться опасные моменты в третьем периоде. Химия между игроками приходит постепенно, это нормально, но нужно также улучшить игру в защите, над этим будем работать.

– Как проходит адаптация в Уфе и в команде?
– Мне нравится находиться в Уфе с первого приезда сюда, это не такой большой город, как Москва, где много пробок. Что касается команды, меня здорово приняли в клубе, с каждым днём будем всё улучшать.

– Успели прочувствовать особый культурный код Уфы и Башкортостана?
– Честно говоря, не так было много времени изучить город, сразу началась подготовка к сезону. Сейчас Саша Хмелевски – главный помощник по нашим перемещениям по городу, так что, думаю, скоро изучу Уфу, — цитирует Стюарта пресс-служба клуба.

