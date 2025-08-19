Скидки
Стало известно расписание предсезонных матчей «Вашингтона»

Стало известно расписание предсезонных матчей «Вашингтона»
Комментарии

Национальная хоккейная лига опубликовала предсезонный календарь матчей, состоящий из 15 дней и 104 игр, которые пройдут на 40 площадках НХЛ и нейтральных стадионах. Предсезонка НХЛ начнётся 20 сентября и продлится до 4 октября. Все 32 клуба НХЛ проведут как минимум один предсезонный матч на нейтральных стадионах.

«Вашингтон Кэпиталз» проведёт шесть предсезонных матчей. Соперниками столичной команды станут «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз». В третий раз в истории франшизы и первый с 24 сентября 2006 года «Кэпиталз» проведут предсезонный матч в городе Херши, 25 сентября с «Филадельфией».

Фото: «Вашингтон»

Первый матч нового сезона-2025/2026 «Вашингтон» проведёт 9 октября с «Бостоном» на домашнем стадионе «Кэпиталз».

