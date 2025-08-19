Скидки
Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Лады» в контрольном матче

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Лады» в контрольном матче
Аудио-версия:
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Лады» (1:2 Б) в гостевом контрольном матче.

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Жулин (Самигуллин) – 28:33 (5x5)     1:1 Романов (Обидин, Хохлачёв) – 44:28 (5x5)     2:1 Чивилёв – 65:00    

— Какие задачи стояли перед командой на сегодняшний матч и насколько игроки смогли их выполнить?
— Задача всегда одна — выходить и играть на победу. Идёт подготовка к сезону: мы вспоминаем старое, вносим что-то новое. Следим за тем, как ребята воспринимают эти новшества.

— Вы остались довольны молодыми игроками? Тимофей Жулин впервые забил за «Ак Барс».
— Я говорил ранее, что мы дадим возможность сыграть тем молодым ребятам из системы, которые работают с нами на предсезонных сборах. Тимофей в прошлом сезоне провёл несколько матчей за «Ак Барс», мы знаем его сильные стороны. Общался с ним после сезона, объяснил, над какими моментами следует поработать. Сейчас он неплохо играет с шайбой, но есть моменты при игре без шайбы, в которых нужно прибавлять.

Все молодые ребята обладают определённым функционалом — мы изучаем, на каких позициях в команде они будут более полезны. Идёт рабочий процесс, рассчитываем на всех ребят, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

