Сафонов — о поражении от «Лады»: стараемся нарабатывать связки и правильный рисунок игры

Сафонов — о поражении от «Лады»: стараемся нарабатывать связки и правильный рисунок игры
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подвёл итоги гостевой контрольной игры с «Ладой», в которой казанская команда уступила со счётом 1:2 по буллитам.

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Жулин (Самигуллин) – 28:33 (5x5)     1:1 Романов (Обидин, Хохлачёв) – 44:28 (5x5)     2:1 Чивилёв – 65:00    

— Нам не удалось победить, не удалось довести игру до конца — будем работать. Это предсезонка, есть время набрать хорошую форму и поднять качество игры до начала регулярки.

— На чём команда делает акцент в предсезонных играх?
— В первую очередь нужно бороться со своим состоянием. Тяжеловато: идёт предсезонка, нагрузки. Стараемся нарабатывать связки и правильный рисунок игры.

— Гол «Лады» что-то изменил в игре «Ак Барса»?
— Нет, абсолютно ничего не изменил, — цитирует Сафонова пресс-служба клуба.

