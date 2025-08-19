Сафонов — о поражении от «Лады»: стараемся нарабатывать связки и правильный рисунок игры

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подвёл итоги гостевой контрольной игры с «Ладой», в которой казанская команда уступила со счётом 1:2 по буллитам.

— Нам не удалось победить, не удалось довести игру до конца — будем работать. Это предсезонка, есть время набрать хорошую форму и поднять качество игры до начала регулярки.

— На чём команда делает акцент в предсезонных играх?

— В первую очередь нужно бороться со своим состоянием. Тяжеловато: идёт предсезонка, нагрузки. Стараемся нарабатывать связки и правильный рисунок игры.

— Гол «Лады» что-то изменил в игре «Ак Барса»?

— Нет, абсолютно ничего не изменил, — цитирует Сафонова пресс-служба клуба.