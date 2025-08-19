Главный тренер «Адмирала» Тамбиев раскрыл своё определение «мужицкой» команды

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о своей философии при работе в дальневосточном клубе.

— Преображение «Адмирала» в команду, играющую в атакующий и комбинационный хоккей, стало возможным, потому что ваши тренерские желания совпали с возможностями состава?

— Конечно, всё зависит от того, какие игроки есть в распоряжении: по уровню интеллекта, по скорости, резкости. От этого и отталкиваешься, ставя игру команде. Мне очень хочется больше таких ребят, но как тренер я понимаю, что пригласить в «Адмирал» много таких игроков сложно. Любому тренеру интересно работать с нестандартными, непредсказуемыми хоккеистами со светлой головой.

Во всяком случае, в атаке мы ребятам никаких рамок не ставим, я хочу, чтобы «Адмирал» играл в зрелищный хоккей. Чтобы наши болельщики получали удовольствие. Научить обороняться — сложно, а научить играть в атаке, забивать голы — это ещё больший труд. От тренерского штаба вообще очень многое зависит.

— Зрелищный хоккей не вступает в противоречие с тем, что вы сами определяете свою команду как «мужицкую»?

— Так это в другом смысле. Мужицкая команда — это когда игроки отдаются на льду полностью, проявляют характер, силу воли, не думая садятся под шайбу, когда умеют переламывать матчи, играют до конца. Если каждый знает, что он выложился полностью, то он уже победитель. И если так, то в следующей встрече — даже если уступил предыдущую — обязательно будет другой результат. Вот когда парни так относятся к делу, то это мужицкая команда. И это всё приходит через тренировочный процесс, там формируется. Вот у меня такая философия, — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.