Олимпийский чемпион оценил перспективы «Локомотива» под руководством Боба Хартли

Олимпийский чемпион оценил перспективы «Локомотива» под руководством Боба Хартли
Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне ярославский клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем трофея. Никитин в межсезонье ушёл в ЦСКА, а «Локомотив» назначил Боба Хартли главным тренером.

«Естественно, «Локомотив» — главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ. Если команда успеет перестроиться под его тактику и требования, то это один из главных фаворитов сезона», — цитирует Каменского «Советский спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» впервые в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
