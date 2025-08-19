Олимпийский чемпион оценил перспективы «Локомотива» под руководством Боба Хартли

Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне ярославский клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем трофея. Никитин в межсезонье ушёл в ЦСКА, а «Локомотив» назначил Боба Хартли главным тренером.

«Естественно, «Локомотив» — главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ. Если команда успеет перестроиться под его тактику и требования, то это один из главных фаворитов сезона», — цитирует Каменского «Советский спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» впервые в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.