«Увы, хоккей — циничный бизнес». Генменеджер «Трактора» — о решении обменять Веккионе

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен Майка Веккионе. Челябинский клуб отдал нападающего в «Барыс», чтобы подписать контракт с Джошем Ливо. Веккионе подписал контракт 30 июля, 12 августа его обменяли.

«Мне очень тяжело далось это решение. Оно непопулярное. Однако его нужно было предпринять оперативно. Я пытался объяснить Майклу мотив этого поступка. Эти мотивы не были приятны, но он их принял очень достойно. Недосказанности и неприязни у нас между собой не осталось.

У меня моральная дилемма всегда присутствует. Но хоккейный клуб «Трактор» менял нанял в том числе и для того, чтобы я отделял эмоции и разум. За свою карьеру менеджера у меня есть опыт непопулярных решений.

Я ставлю себя на место игрока. Иногда восприятие выглядит шокирующе. Увы, хоккей — циничный бизнес. Сантименты для менеджмента не лучшее подспорье. Не хотелось так поступать с Веккионе, но для нас открылась возможность подписать игрока другого уровня. Если бы мы не смогли поменять Веккионе, то просто отказались бы от этого плана», — цитирует Волкова Sport24.

«Трактор» обменял нападающего Майка Веккионе в «Барыс»
